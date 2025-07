Trump anuncia tarifas de 25% sobre os produtos da Índia

Presidente dos EUA, Donald Trump (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai impor tarifas de 25% sobre os produtos indianos a partir de sexta-feira (1). Além disso, argumentou que a Índia compra equipamento militar e petróleo à Rússia, o que, diz, ajudou a permitir a guerra na Ucrânia. Por isso, decidiu também que haverá um imposto de importação adicional devido à compra de petróleo russo. Porém, Trump disse ainda que a Índia é um país amigo, mas que as suas tarifas são muito elevadas sobre os produtos dos Estados Unidos.



A Índia e a Rússia mantêm laços próximos e o governo de Nova Deli não apoiou as sanções ocidentais contra Moscou por causa da invasão da Ucrânia.

No encontro em fevereiro na Casa Branca com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o líder norte-americano já tinha avisado que a Índia iria começar a comprar petróleo e gás natural dos EUA.

Uma das justificativas do presidente dos EUA a imposição das tarifas aos países é que se trata de um modo de compensar os aumentos do déficit orçamental do país relacionados aos seus recentes cortes no imposto sobre os rendimentos e para gerar mais empregos nas fábricas nacionais.

Trump usa as tarifas como um instrumento para redefinir no mercado os termos das trocas comerciais, entretanto o impacto econômico destas medidas é incerto, uma vez que a maioria dos economistas espera uma desaceleração do crescimento dos EUA e maiores pressões na inflação, uma vez que os custos dos impostos deverão ser repassados para as empresas e consumidores norte-americanos.