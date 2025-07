Sudene e UFPE iniciam estudos para reativação de trem entre Recife e Caruaru e novo ramal de cargas no Sertão

Trânsposição do Rio São Francisco (Rafael Vieira)

A viabilidade da reativação de um trem de passageiros entre as cidades de Recife,a na RMR, e Caruaru, no Agreste, e da criação de um novo ramal ferroviário de cargas no Sertão do estado começaram a ser avaliados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A parceria entre as instituições foi tema de reunião realizada nesta segunda-feira(28), em Recife, onde foram definidas as equipes responsáveis pelos estudos e os primeiros encaminhamentos operacionais.

No eixo voltado ao transporte de cargas, o foco será a análise da viabilidade de um ramal ferroviário ligando os municípios de Petrolina e Salgueiro. A proposta tem como objetivo facilitar o escoamento da produção agrícola do Vale do São Francisco, região que se destaca na fruticultura irrigada e na exportação de alimentos, com vistas à sua integração à Ferrovia Transnordestina e aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará, para ampliar a competitividade dos produtos regionais e melhorar a eficiência logística no transporte interestadual.

Durante a reunião, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou que o trabalho conjunto buscará propor soluções técnicas. "Olhar para a malha ferroviária existente e as alternativas de aproveitamento dela, o uso de novas tecnologias de transporte, analisar as questões ambientais, sociais e econômicas e identificar a melhor maneira de viabilizar estes equipamentos", disse ele.

Já o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a universidade contribuirá com seu corpo técnico e capacidade de pesquisa aplicada. “São duas iniciativas importantes não apenas para o futuro de Pernambuco, mas para o futuro do Nordeste também. Investir em transporte de passageiros e conectar as cadeias produtivas são ações absolutamente fundamentais”, pontuou.

Os projetos integram uma estratégia mais ampla voltada ao fortalecimento da infraestrutura regional, com atenção especial à mobilidade urbana e à logística de distribuição de produtos, e também está alinhada à política federal de reativação da malha ferroviária para uso civil, com o objetivo de oferecer uma alternativa sustentável ao deslocamento rodoviário no interior do estado.

Metas e temas

A expectativa é que o estudo técnico avalie um novo traçado entre a capital pernambucana e Caruaru, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos.

Além da pauta sobre mobilidade e logística, a reunião também tratou de outras frentes da cooperação entre a universidade e a superintendência federal, como ações de revitalização urbana, fomento ao comércio e fortalecimento de cadeias produtivas, a exemplo da caprinocultura no interior do estado. A expectativa é de que os estudos sirvam como base para projetos futuros com potencial de transformar a infraestrutura e a economia da região.