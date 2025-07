Ibaneis pede a Alckmin reunião com governadores sobre tarifaço

Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, se reuniu com o vice-presidente na manhã desta segunda-feira (28/7)

Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Reunião com Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha. (Foto: Cadu Gomes/VPR)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), na manhã desta segunda-feira (28/7), e sugeriu encontro com governadores para discutir as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A medida entra em vigor dia 1º de agosto.

1 / 2 2 / 2 < >

A reunião com governadores não tem data para ocorrer, mas a expectativa do governador é que aconteça antes de sexta-feira (1º/8).

Entenda o tarifaço de Trump:

Donald Trump, presidente dos EUA, anunciou no dia 9/7 que taxaria os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.