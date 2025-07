Trump fecha acordo com União Europeia e derruba taxas de 30% para 15%

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Foto: Saul Loeb /AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (27/7) que chegou a um acordo comercial com a União Europeia. Trump se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia.

Agora, os EUA passarão a cobrar 15% de tarifas sobre as exportações feitas pelo bloco europeu, e não 30% como havia sido anunciado anteriormente.

“A União Europeia vai concordar em comprar dos Estados Unidos US$ 150 bilhões em energia”, disse Trump. De acordo com ele, a UE também concordou em investir US$ 600 bilhões nos EUA. Trump afirma que acordo com o bloco é “o maior já feito”.

