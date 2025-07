Venezuela retoma taxa de importação de até 77% sobre produtos brasileiros

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (foto: Federico PARRA / AFP)

A Venezuela voltou a cobrar tarifas de importação sobre produtos brasileiros. As novas alíquotas variam entre 15% e 77%.



A medida viola os termos do Acordo de Complementação Econômica firmado entre os países em 2014. Foi adotada sem comunicação prévia, contrariando, inclusive, as tratativas do Mercosul, bloco econômico que os países fazem parte.

A decisão afeta principalmente as exportações de Roraima, principal porta de entrada do comércio terrestre com o país vizinho. Entre os principais produtos afetados estão farinha, margarina, cacau e cana de açúcar.

Confira as informações completas no Metrópoles.