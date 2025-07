Sudene inicia projeto para viabilizar trem de passageiros do Recife a Caruaru

Superintendente da Sudene, Danilo Cabral (Foto: Wesley D’Almeida/PSB)

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), irá viabilizar dois estudos para instalação ou revitalização de trechos ferroviários do estado. O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, Danilo Cabral, nesta terça-feira (22), e faz parte da estratégia do Governo Federal para fortalecer a malha logística da Região e aumentar a competitividade dos setores produtivos locais.

Com o objetivo de impulsionar o transporte de passageiros, o primeiro estudo vai avaliar a viabilidade da reativação de um novo trecho ferroviário, com extensão estimada de 120 km, entre a capital Recife e Caruaru, no Agreste do estado.

O projeto tem como proposta analisar cenários de aproveitamento da estrutura já existente e verificar se é possível a sua recuperação e se será necessária a construção de uma nova ferrovia. Após a conclusão desse levantamento inicial, a próxima etapa será a avaliação da viabilidade técnica e ambiental do projeto.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou que a ideia da proposta é retomar o uso do modal que, historicamente, já teve mais força na região. “A gente está se dispondo a estudar quais as melhores alternativas do ponto de vista econômico, ambiental e social que podem ser utilizadas para resgatar esse modal, que é usado no mundo todo. A gente tinha tudo isso em meados do século passado e depois veio a indústria automotiva achando que era a única solução de modalidade no nosso país e o estado brasileiro optou por sucatear a malha ferroviária”, disse Cabral em entrevista à Rádio Folha.

De acordo com a Sudene, a formalização da parceria com a universidade deve ocorrer nas próximas semanas. Após essa etapa, os estudos devem ser apresentados no primeiro trimestre de 2026.

Ainda de acordo com Cabral, qualificar a rota entre as duas cidades é importante para melhorar, inclusive, a mobilidade na BR-232. “Temos um potencial econômico que está no decorrer dessa rodovia, seja em Vitória, Gravatá, Bezerros e Caruaru com o polo de confecções e a atividade turística. Estima-se algo em torno de 70 milhões de pessoas que circulam anualmente nesse trecho por transporte rodoviário”, apontou.

Transporte de cargas

Já o segundo estudo tem foco no escoamento de cargas e prevê a instalação ou requalificação de um trecho ferroviário de aproximadamente 250 km entre Petrolina e Salgueiro, no Sertão do estado.

O projeto tem como objetivo fortalecer a logística da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco e de outros produtos. Além de conectar a produção local à Transnordestina, com possibilidade de acesso facilitado aos portos de Suape (PE) e Pecém (CE).

O modal ferroviário reforçaria o papel estratégico de Petrolina como ponto hidroferroviário, levando em consideração a sua localização às margens do Rio São Francisco, com mais de 1.300 km navegáveis.

De acordo com a Sudene, Salgueiro se integra ao projeto por ser um rota estratégica logística, no entroncamento das BRs 232 e 116, além de ser ramal da Transnordestina. A ideia é reforçar a integração entre os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário, estratégia que pode trazer maior eficiência logística e ganhos para a economia nordestina.



“Este movimento da Sudene está integrado a uma política do presidente Lula de requalificar a malha ferroviária brasileira, especialmente a nordestina, qualificando a competitividade da Região. Estamos olhando para todos os modais. Do ponto de vista logístico, estima-se que o transporte de cargas ferroviário reduz em 40% o custo do transporte quando comparado ao rodoviário. Ao conectar Petrolina a Salgueiro, aumentamos o potencial de integrar os arranjos produtivos com outros mercados. Isso abre espaço para novos mercados internacionais e reduz custos operacionais”, disse o superintendente.



Modal no Nordeste

A iniciativa da Sudene faz parte das ações do Governo Federal para expandir o transporte ferroviário de passageiros. Alguns dos exemplos em planejamento pelo Ministério dos Transportes através da Infra S.A são os trechos interligando os municípios de Salvador - Feira de Santana, na Bahia; Fortaleza - Sobral, em solo cearense, e São Luís - Itapecuru Mirim, no Maranhão.