Transnordestina recebe mais de R$ 1,4 bilhão em investimentos; trecho de PE segue travado

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, nesta sexta-feira (18), R$ 1,4 bilhão em investimentos para as obras da Transnordestina. Na agenda, que aconteceu no Ceará, com a visita de Lula à um dos trechos da obra que já está finalizado, no município de Missão Velha, no Ceará, o presidente chegou a reforçar que não faltarão recursos para a conclusão das obras da ferrovia no Nordeste.

“O Nordeste precisa dessa obra. O Nordeste não quer ser mais tratado como se fosse a parte pobre do Brasil. O Nordeste precisa ser respeitado”, disse. Apesar do anúncio, o trecho pernambucano da ferrovia segue travado.

Com previsão de conclusão em 2029 pela Infra S.A., estatal responsável pela execução da ferrovia no estado, o novo ramal na extensão total entre Salgueiro e Suape, com 544 km, deve custar mais de R$ 3,5 bilhões, de acordo com a empresa.

Para destravar as obras da ferrovia da ferrovia no estado, a expectativa é de que dois lotes sejam licitados no segundo semestre de 2025 pela Infra S.A, de acordo com últimas informações divulgadas pela estatal. São eles os trechos: SPS 4, que tem uma extensão de 73 km e liga Custódia a Arcoverde, e o SPS7, com 53 km, que vai de Cachoeirinha a Belém de Maria. A expectativa é que a publicação do edital das obras dos demais lotes (SPS 5, SPS 6, SPS 8 e SPS 9) seja publicada ao longo de 2026.

A Transnordestina tem, no total, 1.209 km de extensão e passa por 53 municípios. Eliseu Martins, no Piauí, vai até o Porto do Pecém, no Ceará, passando por Salgueiro, em Pernambuco. Atualmente, 280 km de obras de infraestrutura estão em andamento.

Parte já concluída

Em Pernambuco, a parte já concluída da ferrovia, realizada pela Transnordestina Logística S/A (TLSA), que estava à frente da obra até 2022, compreende os trechos SPS 1, 2 e 3. Os lotes representam 38% da extensão total da ferrovia no estado (179 km), com o total de 544 km de extensão.

O primeiro, vai de Salgueiro até São José do Belmonte tem 65 km, o segundo, corresponde ao trecho que vai até Serra Talhada (54 km) e o último, com 60km, até o município de Custódia.

Em 2022, o ramal foi retirado da TLSA, quando a empresa alegou inviabilidade financeira e pediu a exclusão do ramal pernambucano, mantendo apenas as obras até o Porto de Pecém, no Ceará. No mesmo ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a exclusão de Pernambuco do projeto.

No governo Lula, o trecho Pernambucano da ferrovia foi inserido no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com investimentos de R$ 450 milhões para a sua continuidade. As obras do trecho Salgueiro-Suape foram iniciadas em 2006 e desde 2016 estão paralisadas.