Com investimento de R$ 18 Milhões, Governo do estado inicia pagamento dos trabalhadores do Programa Chapéu de Palha

O benefício tem como objetivo ajudar trabalhadores rurais no período da entressafra (Foto: Ed Machado/Seplag-PE)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), inicia, nesta sexta-feira (18), o pagamento dos beneficiários do Programa Chapéu de Palha. No total, serão investidos R$ 18 milhões para os trabalhadores do segmento da cana-de-açúcar. O estado disponibilizará a primeira das cinco parcelas de R$ 373,08 que serão pagas em quatro meses.

9.867 trabalhadores da cana cadastrados em 55 municípios das Zonas da Mata Norte e Sul do estado serão beneficiados. Segundo a governadora do estado, Raquel Lyra, o investimento significa mais dignidade para os trabalhadores. “O governo está completamente empenhado em garantir que os nossos trabalhadores rurais recebam amparo quando estiverem fora do período de colheita da cana, fazendo com que quem trabalha no campo seja visto e cuidado. Este investimento feito no Chapéu de Palha possibilita que mais dignidade e qualidade de vida alcancem uma quantidade muito maior de pernambucanos, fazendo o nosso estado crescer sem deixar ninguém para trás”.

O benefício, que tem como objetivo ajudar trabalhadores rurais no período da entressafra, poderá ser retirado com o Cartão Cidadão ou o Caixa Tem em agências da Caixa Econômica Federal. Em 2025, houve uma redução no número de trabalhadores que se cadastraram devido ao movimento das usinas de mantê-los nos seus empregos mesmo no período da entressafra, fazendo com que eles não atendam a um dos requisitos para o cadastramento no programa, que é estar desempregado.

Este é o segundo ano da aplicação do reajuste de 38% nos valores das bolsas dos três segmentos do Chapéu de Palha (Cana-de-Açúcar, Fruticultura Irrigada e Pesca Artesanal) e da inclusão de uma parcela adicional do benefício, medidas implementadas pela gestão da governadora Raquel Lyra para reforçar o programa, que antes era pago em quatro parcelas. O Chapéu de Palha beneficia cerca de 20 mil famílias nos três segmentos, com um investimento total de mais de R$ 30 milhões por ano.

“O pagamento do benefício do Programa Chapéu de Palha é um ganho para o trabalhador, que reforça a renda familiar e também para essas regiões do Estado, já que os trabalhadores beneficiados pelo programa movimentam a economia com gastos com alimentação, aluguel e medicamentos nas cidades onde moram”, declarou o coordenador do Programa Chapéu de Palha e gerente-geral de Articulação Institucional da Seplag-PE, Marcos Alves.

O gestor deu detalhes, ainda, sobre a queda no número de beneficiários no segmento cana-de-açúcar, na comparação com 2024. “Com relação ao ano anterior, houve uma redução de 9% no número de pessoas cadastradas no segmento da cana-de-açúcar. Esse fato ocorreu porque as usinas têm diminuído as demissões desses trabalhadores pela dificuldade de contratação dessa mão-de-obra após o período de entressafra. É um dado positivo”, disse.

Os beneficiários que tiverem dúvidas sobre o pagamento podem ligar para 0800.282.5158 ou enviar mensagem pelo WhatsApp para (83) 99108-0333, ambos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.