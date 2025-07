Comissão de Orçamento aprova relatório preliminar da LDO 2026

Congresso Nacional (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão Mista do Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (15/7), o relatório preliminar do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 de forma simbólica, ou seja, quando não há registro de votos. No parecer, o relator, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), manteve as principais diretrizes enviadas pelo Executivo.

Dentre os pontos mantidos pelo relator, estão a meta de superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), no montante de R$ 34,26 bilhões, o crescimento do PIB de 2,5%, o dólar a R$ 5,97 e inflação em 3,5%.

Ficou mantido também, no relatório preliminar, a previsão do salário mínimo sair de R$ 1.518 para R$ 1.630.



