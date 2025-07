Dólar cai a R$ 5,55 com tarifas e inflação nos EUA

No cenário internacional, investidores acompanharam com atenção a divulgação dos dados oficiais de inflação nos EUA e do PIB da China

Dólar (foto: Yuri Cortez/AFP)

O dólar terminou a sessão desta terça-feira (15/7) operando em queda, em um dia movimentado no noticiário econômico e marcado pelas repercussões do tarifaço comercial imposto pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump a diversos países, entre os quais o Brasil.

No cenário internacional, os investidores acompanharam com atenção a divulgação dos dados oficiais de inflação nos EUA referentes ao mês de junho, que vieram dentro das expectativas do mercado, e do Produto Interno Bruto (PIB) da China, que surpreendeu positivamente.

O grande destaque da agenda internacional nesta terça-feira foi a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor nos EUA (CPI, na sigla em inglês), que mede a inflação oficial do país, referentes ao mês de junho.



