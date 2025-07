Alckmin terá reunião sobre tarifaço com Câmara Americana

Vice-presidente Geraldo Alckmin (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MIDC), Geraldo Alckmin, afirmou que que encontrará na quarta-feira (16/7) a Câmara Americana de Comércio (Amcham) para reverter a taxação de 50% aos produtos brasileiros. Interlocutores afirmam que o titular da pasta destacará que a própria população estadunidense vai ser prejudicada pela medida, anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

“A questão é importante e urgente, temos dois fatores: [produtos] perecíveis e outros que estão embarcados. Por isso o empenho de trabalhar. Amanhã vamos reunir com a Amcham e vamos ouvir ainda outros setores que pediram para participar, como a indústria química, cooperativas, outras confederações da Agricultura e Pecuária (CNA) e do Comércio (CNC), empresas de software, de origem americana e forças sindicais”, disse Alckmin.

A declaração foi dada durante uma reunião com representantes do agronegócio na tarde desta terça-feira (15/7). O objetivo do encontro foi discutir sobre as recentes políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Houve apelo para que o governo brasileiro peça prorrogação do prazo para início da tarifa, mas Alckmin descartou essa possibilidade.



Confira as informações completas no Metrópoles.