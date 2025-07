Lula cria comitê com empresários para discutir tarifaço de Trump

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a criação de um comitê de empresários para tratar do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de novas tarifas de 50% contra os produtos brasileiros importados. O grupo foi formado depois de uma reunião com membros da equipe econômica do governo no Palácio do Alvorada, nesse domingo (13/7).

Na semana passada, Trump anunciou que a partir de 1º de agosto os produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos serão taxados em 50%. O presidente norte-americano alegou que as medidas foram adotadas em virtude do que ele chamou de “caças às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrenta processos no Judiciário.

Lula já havia informado a criação de um comitê de emergência para estudar uma resposta às novas tarifas do presidente dos Estados Unidos. O petista destacou que irá utilizar a Lei da Reciprocidade Econômica, que determina que setores da economia devem ser consultados antes de uma reação brasileira.

