Lula: "Se houver algum problema com a questão do IOF, será resolvido"

Lula reafirma validade do decreto sobre IOF e diz confiar em acordo com o Congresso para resolver impasse sem cortes ou aumento de alíquotas

Presidente Lula (Foto: Evaristo SA/ AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o impasse envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) durante entrevista à TV Record, exibida na noite desta quinta-feira (10/7). Ele afirmou que o decreto editado pelo governo será mantido, mas reconheceu que pontos específicos podem ser ajustados, se necessário.

“Eu não me queixo do Congresso. Apesar das divergências, é importante que o povo brasileiro entenda: meu partido elegeu apenas 70 deputados dos 513 e 9 senadores dos 81. Isso me impõe um caminho: negociar e dialogar. E, justiça seja feita, até agora conseguimos aprovar 99% do que enviamos. Sou grato ao Congresso, porque tem colaborado muito. Se houver algum problema com a questão do IOF, será resolvido”, disse.

Perguntado sobre o risco da perda de R$ 10 bilhões relativos ao IOF, caso o decreto seja derrubado pelo Congresso, o presidente foi enfático ao afirmar que manterá o imposto.



