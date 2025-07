Inflação no Grande Recife recua para 0,33% em junho

Índice foi influenciado pelo gasolina, que teve alta de 3,87% no mês e a queda dos preços de alguns alimentos

O Grande Recife registrou inflação de 0,33% em junho, seguindo como a quarta variação do país, após o mês de maio (0,56%) e a segunda do Nordeste, atrás apenas de Fortaleza, que registrou alta de 0,37%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quinta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos principais subitens que influenciaram no índice foi a energia elétrica residencial, que, por causa da bandeira tarifária vermelha patamar 1, registrou aumento de 2,36% no mês. Segundo o IBGE, esse aumento representou de todo o crescimento observado no índice.

Porém, o impacto da energia elétrica ainda foi menor que o realizado pelo aumento da gasolina na Região Metropolitana do Recife, que representou 0,22 p.p. dos 0,33 do mês.

De acordo com o IBGE, outras altas de preços relevantes foram observadas nos preços dos transportes por aplicativo (14,54%).

Em relação ao grupo de alimentos, as principais altas foram nos itens: farinha de arroz (5,6%) e a banana-da-terra (5,42%). Já as maiores baixas de preços registradas em junho no Grande Recife ficaram por conta das frutas Melão (-15,87%), Laranja-pera (-13,64%) e Tomate (-12,07%)

Apesar do recuo em junho, no ano, a inflação acumulada da Região Metropolitana do Recife (RMR) é de 3,01% e, nos últimos 12 meses, de 4,77%.

Ainda de acordo com o IBGE, em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,24%. No ano, o acumulado é de 3,02% e, nos últimos 12 meses, de 4,36%, bem acima dos 2,61% observados nos 12 meses anteriores. Em junho de 2024, a taxa foi de - 0,08%.