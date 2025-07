2ª edição do GGTI Conecta Recife acontece nesta quinta (10)

O presidente do GGTI PE, Helder Lins no GGTI Conecta 2024 (Foto: Wilton Marcelino/Divulgação)

Com o objetivo de conectar pessoas, ideias e negócios na área de tecnologia, a 2ª edição do GGTI Conecta chega ao Recife Expo Center, no centro da cidade, nesta quinta-feira (10). O evento, realizado pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação (GGTI-PE), tem dois dias de duração e reúne especialistas, gestores e profissionais da área para uma imersão no universo da inovação.

Neste ano, um dos grandes temas em destaque é o uso da Inteligência Artificial, que será abordado em palestras ministradas por especialistas como Persily Cabral, Leandro Nazareth, Delano Lins, CEO da HSBS, Pedro Diógenes, CTO e Diretor Técnico LATAM na CLM, e Rafael Martinelli, CEO da Holmes.

A programação do evento inclui painéis estratégicos, estandes de empresas, ativações de marca e espaços voltados ao networking. De acordo com a organização da GGTI Conecta 2025, a expectativa é de que o evento fortaleça ainda mais o papel estratégico da TI em Pernambuco e inspire novas conexões e oportunidades no setor.



Programação

10 de julho



09h15 – Teco Sodré - Mitos e bloqueios mentais na era da IA;

10h00 – Álvaro Pinheiro - IA, automação e cibersegurança;

10h40 – Pitch: SquadBI – Alexandre França;

11h00 – Douglas Landberg - Observabilidade e escalabilidade em IA;

11h40 – Emyr Frota & Ricardo Bacelar - Segurança para o futuro;

14h00 – Persily Cabral - Dados e vantagem competitiva com SAP;

14h40 – Pitch: Lunio – Victor Formiga;

15h00 – Vinicius Amanajás - Continuidade dos negócios com tecnologia;

15h40 – Pitch: Lettel – Thiago Holder;

16h00 – Pedro Alberto Costa - Mitigando riscos cibernéticos;

16h40 – Leandro Nazareth - Inovação e IA.

11 de julho



09h15 – Rian Tavares - IA e o impacto econômico global;

10h00 – Rafael Reginatto - Zero Trust + IA;

10h40 – Pitch: BlackBelt IT – Éder Gondim;

11h00 – Junior Muniz - Nuvem privada por consumo;

11h40 – Alisson Rebouças | Ambientes resilientes e cibersegurança;

14h00 – Daniel Gomes - O novo data center do Nordeste;

14h40 – Pitch: Humtech RH – Vanessa Lucianetti;

15h00 – Delano Lins & Pedro Diógenes - SentinelOne Purple AI e ransomware

15h40 – Pitch: Cymulate – Rafael Gonçalves;

16h00 – Rafael Martinelli | IA e automação de processos;

16h40 – Márcio Games | Dados e IA no ERP