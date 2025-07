Recife sedia pela 1ª vez encontro nacional de inovação científica

Porto Digital fica no Centro do Recife (Divulgação)

O Recife recebe pela primeira vez, nesta quarta-feira (2), o Fórum Brasileiro de Deep Techs.



Ele é considerado o mais importante evento do país focado em inovação de base científica.



O evento vai reunir no Porto Digital, no Centro, startups que desenvolvem soluções baseadas em tecnologias complexas e de alto impacto, com potencial para transformar indústrias e a sociedade.

Com início às 13h30, o encontro tem a participação da Prefeitura do Recife. Ele vai reunir especialistas no setor. O evento é 100% presencial e gratuito, e as últimas vagas estão disponíveis.

O Fórum Brasileiro de Deep Techs está em sua 3ª edição e percorre quatro capitais brasileiras em 2025. Após estrear em São Paulo, o evento chega ao Recife como segunda parada, seguindo para Manaus e Rio de Janeiro. Em cada cidade, o encontro valoriza as particularidades regionais, promovendo debates alinhados aos desafios e oportunidades locais da inovação científica.

Desta forma, a programação foi desenhada para promover um networking qualificado e discussões aprofundadas. Entre os destaques estão dois painéis centrais: o primeiro sobre "Articulação e Desburocratização", que abordará como fazer políticas de inovação funcionarem na prática, e o segundo sobre "Recursos e Financiamento", com foco nos desafios para que a tecnologia saia do laboratório e gere impacto na região Nordeste.

Para os debates, foram convidados representantes de peso do ecossistema, como Fernando Sales (Porto Digital), Helda Barros (CESAR School), Rafael Toscano (SECTI Recife), além de acadêmicos e executivos de outras regiões, como Rafael Fassio (Governo de SP). O evento também abre espaço para as startups, com a apresentação do case da PetLife e das deep techs de impacto Semine e 4WBiotech.

A parceria estratégica com a Prefeitura do Recife visa fortalecer a conexão entre a pesquisa de ponta e as demandas do mercado, impulsionando negócios e estruturando novas colaborações. “Ser palco de um evento com essa relevância reforça a vocação do Recife para a inovação. A cidade pulsa tecnologia e a Prefeitura atua como uma plataforma para conectar oportunidades e fomentar o empreendedorismo de base tecnológica”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.