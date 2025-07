Rede atacadista Assaí abre 140 vagas de emprego em Pernambuco: saiba como se candidatar

Rede atacadista oferece oportunidades em diversas cidades do estado, inclui cargos operacionais e é aberta a pessoas com deficiência

Carteira de trabalho (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

O Assaí Atacadista está com cerca de 140 vagas de emprego abertas em Pernambuco. As oportunidades são para atuar em áreas operacionais das lojas da rede, incluindo funções como operador de loja e operador de caixa. Todas as posições são elegíveis a pessoas com deficiência. As vagas estão distribuídas em municípios como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter ensino médio completo, ser maiores de 18 anos e possuir CPF, telefone e e-mail atualizados. As inscrições acontecem exclusivamente pelo site oficial da rede, no site da empresa, onde é necessário preencher o cadastro no banco de talentos da região.

Processo seletivo com etapas online e presenciais

O processo de seleção terá fases virtuais e presenciais, conforme a etapa e a localidade da vaga. A empresa oferece salários e benefícios alinhados aos padrões de mercado, além de um plano estruturado de carreira, com programas de capacitação e desenvolvimento profissional para os colaboradores.

1 / 2 2 / 2 < >

No total, a operação do atacadista em Pernambuco gera cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos. Segundo a rede, a seleção fica aberta até acabarem as vagas.

Veja também: Pernambuco e Recife se destacam na criação de empregos no Nordeste

Com 14 lojas abertas em Pernambuco, a rede soma 82 unidades em todos os estados do Nordeste. Nacionalmente, o Assaí conta com mais de 300 lojas, distribuídas em todas as regiões do país, e emprega mais de 87 mil pessoas.