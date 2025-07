80% das pessoas dizem parar de consumir produtos por causa do valor

Apenas 7% das pessoas são fiéis às mesmas marcas, embora a maioria opte pela qualidade do produto acima do preço

Consumidores vão com frequência aos mesmos pontos comerciais (TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO)

Com o aumento da cesta básica pelo quinto mês consecutivo na Região Metropolitana do Recife, segundo levantamento do Procon-PE, as marcas próprias dos supermercados surgem como alternativas mais em conta na hora de comprar itens básicos.

De acordo com estudo realizado pela Neogrid em parceria com a OpinionBox, 70% dos consumidores brasileiros constataram maior oferta de marcas próprias no varejo.

O crescimento pode estar relacionado à busca por valores mais acessíveis, já que mais de 80% das pessoas reduziram ou pararam de consumir algum item por causa do preço, enquanto 84% das pessoas afirmam levar mais itens quando o preço está mais baixo.

A pesquisa “Dados sobre Consumo e Fidelização no Brasil” também apontou que 55% dos consumidores frequentemente compram a mesma marca, enquanto somente 7% fazem isso sempre.

Já a chave para fidelizar o cliente está na qualidade do produto, que é apontado por 76% das pessoas como motivo para compras constantes, enquanto 43% priorizam o preço, e 33,5% a boa experiência.

Com relação aos estabelecimentos de compra, 50% optam pela variedade de mercadorias como o principal fator para repetir a escolha, seguida por descontos (43%) e proximidade (42%). Dentre os respondentes, 52% vão frequentemente ao mesmo mercado físico.

Outra opção que atrai os consumidores são os programas de fidelidade, aos quais 60% afirmam estar com dois ou quatro planos de recompensas simultaneamente, enquanto 12% estão em quatro ou cinco e 8% em mais de cinco.

Para a Diretora de Estratégia de Marketing da Neogrid, Christiane Cruz Citrângulo, "o usuário final quer sentir que está fazendo um bom negócio e, por isso, sempre procura diversas opções antes de tomar sua decisão".

O estudo ouviu cerca de 2 mil brasileiros acima dos 16 anos responsáveis ou parcialmente responsáveis pelas compras da casa, de todas as classes sociais.