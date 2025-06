Gleisi tenta barrar derrubada do reajuste do IOF, mas líderes ignoram

Nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, procurou, nesta quarta-feira (25/6), alguns líderes da Câmara dos Deputados para tentar frear a votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o texto do governo federal de reajuste das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A Casa Legislativa iniciou a análise do projeto para sustar o decreto do governo federal. A inclusão do PDL na pauta foi informada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no final da noite dessa terça-feira (24/6), por meio de uma publicação na rede social X.

A expectativa do governo federal, por outro lado, era de que a matéria fosse apreciada no plenário da Câmara dos Deputados apenas após o recesso parlamentar. No entanto, Motta decidiu colocar o texto para votação diante do desgaste com o governo federal.

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.