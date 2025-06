Ao vivo: Câmara analisa projeto que pode derrubar reajuste do IOF

Projeto para derrubar reajustes às alíquotas do IOF entrou na pauta desta quarta-feira (25/6) por decisão do presidente Hugo Motta

Se aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o texto seguirá para o Senado Federal (Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O Congresso Nacional iniciou a análise de projeto para derrubar o reajuste das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto que pretende sustar decretos editados pelo governo federal entrou na pauta da sessão do plenário desta quarta-feira (25/6) por determinação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

No início da sessão, as bancadas decidem se tiram o projeto da pauta de votação. Aqueles que vão votar para derrotar o decreto presidencial estão prestando um desserviço ao Brasil”, afirmou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

Acompanhe:

Se aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o texto seguirá para o Senado Federal. A decisão do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) de incluir o projeto de decreto legislativo (PDL) na pauta desta quarta surpreendeu tanto o governo Lula quanto a oposição.



