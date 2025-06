Startups de Pernambuco ganham destaque com apoio de editais públicos

Os resultados são vinculados a editais Secti-PE e da Facepe (Foto: Divulgação)

Startups pernambucanas vêm obtendo reconhecimento em premiações nacionais e internacionais, com apoio de políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. Os resultados são vinculados a editais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

Entre as empresas destacadas estão a Moire LAB, a Quark e a Biofábrica de Corais. A Moire LAB foi premiada no evento Rio2C 2025, na categoria Audiovisual e Games, com uma ferramenta baseada em automação e inteligência artificial voltada à gestão de projetos culturais.

A startup foi financiada pelo edital COMPET AME - Acelerando Mulheres Empreendedoras, que apoia negócios liderados por mulheres no estado. A empresa, criada por Fernanda Tenório, está em fase final de prototipação e prevê o lançamento da plataforma ainda em 2025.

A Quark, criada por Ana Uriarte e João Tompson, foi eleita Startup do Ano no GovTech Summit 2025. A plataforma desenvolvida trabalha com competências socioemocionais em estudantes da rede pública, usando microlearning e gamificação. A startup participa do edital Global PE, que apoia a internacionalização de negócios pernambucanos com foco em inovação e qualificação técnica no Reino Unido.

A Biofábrica de Corais, sediada em Porto de Galinhas, foi reconhecida pela Unesco como projeto de referência na Década do Oceano. A iniciativa, liderada por Rudã Fernandes, atua na restauração de recifes de coral utilizando biotecnologia e impressão 3D. O projeto foi financiado pelo edital Desafios.Gov, executado pela Facepe em parceria com a Secti-PE e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas).

De acordo com a Facepe, os editais são considerados instrumentos para o estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções com aplicação prática.

“Os resultados alcançados por startups como Moire LAB, a Quark e a Biofábrica de Corais demonstram que o investimento público em ciência, tecnologia e inovação é capaz de promover mudanças concretas na sociedade, estimulando novos negócios e fortalecendo o papel estratégico de Pernambuco no cenário global”, destaca Fernanda Pimentel, diretora-presidente da Facepe.

Outro projeto pernambucano com projeção internacional é “Apicultura, Mulheres e a Geleia de Mel de Abelha para o Desenvolvimento Sustentável no Sertão Pernambucano”. Coordenado pela professora Renata Valéria Regis de Sousa Gomes, da UFRPE, a iniciativa foi selecionada para compor publicação oficial da Rede UniSustentável, vinculada à COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

O projeto foi desenvolvido com mulheres agricultoras da Comunidade Fazenda Floresta, em Parnamirim-PE, com foco em formação técnica, instalação de apiário coletivo e capacitação em apicultura e empreendedorismo. A ação resultou em aumento do valor de mercado do mel produzido e maior autonomia para as produtoras. A iniciativa foi financiada pelo edital Pernambucanas Inovadoras, que apoia projetos coordenados por pesquisadoras no estado.