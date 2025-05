Serviços em Pernambuco recuam -2,7% em março, diz IBGE

Segundo IBGE, recuo no setor de serviços foi registrado após crescimento de 1,6% em fevereiro no estado

Queda no setor de serviços foi registrado após crescimento de 1,6% em fevereiro/Foto: Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Setor de serviços em Pernambuco registrou queda de -2,7% em março, após um mês de recuperação em fevereiro (1,6%). Os dados foram divulgados na Pesquisa Mensal de Serviços pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (14).

Com isso, segundo o IBGE, o setor opera bem abaixo do ponto mais alto de sua série, alcançado em julho de 2022 (8,8%).

Já no cenário nacional, o setor de serviços registrou 0,3%, após crescer 0,9% em fevereiro. Além de Pernambuco, as principais influências negativas foram registradas em Mato Grosso (-9,2%), Amazonas (-2,8%), Rio Grande do Sul (-0,9%) e São Paulo (-0,2%).

Em relação ao mês de março de 2024, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços caiu -4,7% em Pernambuco, após o crescimento de 3,5% nesse em fevereiro. Já no acumulado dos últimos doze meses, o setor registrou 3,6%, mais que a média do país em março de 2025, seguindo o ritmo de avanço em relação aos resultados observados em janeiro (2,1%) e fevereiro (4,2%).

Cenário nacional

De acordo com o IBGE, o setor de serviços no país registrou crescimento de 0,3% em março de 2025, após crescimento de 0,9% em fevereiro, acumulando ganho de 1,2% entre os dois meses de resultados positivos. Já na comparação com março de 2024, regionalmente, 22 das 27 unidades da federação alcançaram expansão

O resultado mais positivo foi verificado em São Paulo (2,0%), seguido por Distrito Federal (14,3%), Santa Catarina (5,4%), Mato Grosso (8,6%) e Goiás (7,7%). Já em relação aos resultados negativos, Rio Grande do Sul (-9,6%) liderou as perdas do mês, seguido por Pernambuco (-4,7%) e Minas Gerais (-0,9%).

Vendas no setor

O IBGE aponta ainda que no caso da receita nominal das vendas no setor, Pernambuco apresentou uma queda menos acentuada de (-0,8%), seguindo ainda no sentido oposto da média nacional que cresceu 1%. Com isso, o desempenho das receitas foi acima de março de 2024, quando observou-se 0,3% de crescimento.

Na variação acumulada em 12 meses Pernambuco finaliza março com alta de 8%, ficando em 13º lugar no ranking entre as 27 unidades da federação analisadas. No índice, a média no país foi de 7,7%.