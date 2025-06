Produção agrícola de Pernambuco fecha maio em queda

Os principais destaques positivos da safra 2025 em maio são as estimativas da produção da cana-de-açúcar e uva. (Agência Brasil)

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio, divulgado nesta quinta-feira (12) pelo IBGE, mostra que a safra estadual de cereais, leguminosas e oleaginosas compõe o rol das principais variações negativas do país. Essas variações foram observadas em Pernambuco (-2.493 t), mas também no Rio Grande do Sul (-775.056 t), no Paraná (239.400 t), no Ceará (-31.734 t), em Alagoas (-6.949 t), no Piauí (-4.311 t), no Rio Grande do Norte (-4.150 t), no Maranhão (-3.197 t), no Amazonas (-430 t), no Amapá (-170 t) e no Pará (15 t).

Considerando as grandes regiões do país, o Nordeste (8,4%) só fica à frente do Norte (6,3%), e os demais resultados mostram o Centro-Oeste com (51,1%), o Sul com (25,3%), e a região Sudeste com (8,9%). A produção pernambucana deve totalizar 123.015 toneladas em 2025. Trata-se de um valor 33% ou 60.875 toneladas menor do que a safra obtida em 2024 (183.890 toneladas).

Na comparação com abril, a estimativa registrou também queda de 33,10%, com diminuição de 60.875 toneladas entre as safras anuais. A área a ser colhida foi estimada em 234304 hectares, o que representa uma baixa de 24,2% (74.724 hectares a menos) em relação à área colhida em 2024. Frente ao mês anterior, a área a ser colhida apresentou uma retração de 13.482 hectares (2,1%). Os principais destaques positivos da safra 2025 em maio são as estimativas da produção da cana-de-açúcar (15.069.823 toneladas) e uva (755.241 toneladas). O arroz tende a ter a menor safra do estado, com apenas 6 toneladas este ano.

Sobre o LSPA

Implantado em novembro de 1972 com o propósito de atender às demandas de usuários por informações estatísticas conjunturais mensais, o LSPA fornece estimativas de área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país. Ele permite não só o acompanhamento de cada cultura investigada, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita, no ano civil de referência, como também o prognóstico da safra do ano seguinte, para o qual é realizado o levantamento nos meses de outubro, novembro e dezembro. A próxima divulgação do LSPA, referente a junho, será em 10 de julho.

*Com informações da assessoria