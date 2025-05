Safra de Pernambuco deve ter queda de 31,7% frente a 2024, prevê IBGE

O maior destaque na produção agrícola de Pernambuco, em relação ao rendimento médio dos produtos das lavouras, continua sendo a tradicional cana-de-açúcar, com a maior estimativa (60.301 kg/ha) para a safra 2025/ Elza Fiúza/Agência Brasi

A safra pernambucana de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 125.508 toneladas em 2025, de acordo com a estimativa de abril do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Segundo o IBGE, a previsão representa uma produção de apenas 68,25% da obtida no ano passado, que foi de 83.890 toneladas. Ou seja, se confirmado, Pernambuco terá uma queda de 31,7% em relação ao resultado obtido em 2024.

Na comparação com a estimativa de março para a safra de 2025, houve uma queda de 66.883 toneladas na produção dessas lavouras.

Cana-de-açúcar

O maior destaque na produção agrícola de Pernambuco, em relação ao rendimento médio dos produtos das lavouras, continua sendo a tradicional cana-de-açúcar, com a maior estimativa (60.301 kg/ha) para a safra 2025. Porém, esse número ainda está abaixo do rendimento médio nacional do qual espera-se 75.323 kg/ha, alavancado principalmente pelo Distrito Federal (84.771 kg/ha) e Mato Grosso (83.591 kg/ha)

No país, as principais variações absolutas positivas nas estimativas da produção, em relação ao mês anterior, ocorreram no Pará (936.805 t), no Paraná (288.800 t), na Bahia (274.310 t), no Ceará (140.904 t), em Santa Catarina (37.246 t), em Rondônia (19.301 t), no Maranhão (3.605 t).

Por outro lado, o IBGE aponta que as variações negativas ocorreram no Piauí (-737.613 t), no Tocantins (-115.266 t), em Pernambuco (-66.883 t), na Paraíba (-27.599 t), em Goiás (-16.286 t), no Acre (-1.830 t) no Rio Grande do Norte (-1.556 t), no Amazonas (-884 t), no Amapá (-265 t) e no Rio de Janeiro (-54 t).

Brasil

Já no Brasil, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 328,4 milhões de toneladas em 2025. Isso representa uma produção 12,2% maior do que a obtida no ano passado (292,7 milhões de toneladas). Na comparação com a estimativa de março, houve um aumento de 0,2% ou de 732,7 mil toneladas.

Entre os destaques apontados pelo IBGE está a produção de café, que foi estimada em 3,3 milhões de toneladas. Considerando o café arábica e o café canephora, a produção registrou um acréscimo de 2,3% em relação à estimativa de março e uma queda de 3,6% frente a 2024.



Para o café arábica, a produção estimada foi de 2,2 milhões de toneladas, aumento de 3,5% em relação ao mês anterior e declínio de 7,5% em relação ao volume produzido em 2024.



No entanto, para o café canephora, a estimativa da produção foi de 1,1 milhão de toneladas, ficando estável em relação a março e com acréscimo de 5,5% em relação ao volume produzido em 2024.