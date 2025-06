Governo aposta em novo pacote fiscal e enfrenta resistência no Congresso

Para fechar o Orçamento de 2025, governo aposta em medidas tributárias para aumentar arrecadação, mas enfrenta resistência do setor privado e do Congresso

O novo pacote de medidas fiscais apresentado pelo Ministério da Fazenda no último domingo (8) já enfrenta resistência no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou duramente a proposta e afirmou que ela "não será bem aceita pelo setor produtivo nem pelo Legislativo".

Elaborado pela equipe do ministro Fernando Haddad, o pacote busca elevar a arrecadação federal para sustentar a meta de déficit fiscal zero em 2025. Entre os principais pontos está a taxação de 5% sobre os rendimentos das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI), até então isentas de Imposto de Renda. O plano também prevê aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para fintechs e maior tributação sobre as apostas eletrônicas — o mercado das chamadas "bets".

A proposta chega como alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), descartada após críticas de agentes do mercado. A equipe econômica avalia que, com o novo desenho, será possível reforçar a arrecadação em cerca de R$ 30 bilhões por ano.

Impostos e risco de fuga de capitais

Contudo, especialistas alertam para os efeitos colaterais da medida. Em entrevista ao Diario, o professor de Economia e Finanças da UFRPE, Luiz Maia, avalia que a proposta pode ter impacto regressivo sobre o consumo e provocar efeitos indiretos na inflação.

"Mesmo que as propostas mirem as transações realizadas por pessoas de classe média alta ou [classe] alta, a cadeia produtiva tende a repassar esse ônus. Qualquer aumento de custo, mesmo que mirado nos ricos, acaba chegando no consumidor final", afirmou.

Segundo Maia, a tributação sobre LCIs e LCAs deve encarecer o crédito para os setores da construção civil e do agronegócio, dois pilares da economia nacional. "Se o produtor do campo paga mais caro para captar recursos, ele repassa para a indústria, que repassa para o consumidor. É efeito em cascata", explica.

Outro risco apontado pelo economista é a fuga de capitais, especialmente em relação aos fundos de investimento e às plataformas de apostas. "Investidores podem migrar para países com menor carga tributária, e as bets ilegais tendem a crescer diante da elevação das alíquotas das legais. A regulamentação precisa vir com fiscalização forte", pontua.

O cientista político e professor de direito constitucional na UniFafire, Felipe Ferreira Lima, explica que em um ano não eleitoral como 2025, o ambiente político costuma ser mais favorável para medidas impopulares. Isso porque as pessoas tendem a "esquecer" essas políticas.

Ainda assim, o governo enfrenta dificuldades para articular sua agenda econômica no Congresso. As resistências vêm, sobretudo, de bancadas ligadas a setores diretamente afetados pelas propostas — como o agronegócio e o mercado imobiliário, alvos de mudanças na tributação.

Corte de gastos

Maia destaca ainda que a ausência de um plano concreto de revisão de gastos mina a credibilidade do pacote, e completa que o problema estrutural é o crescimento dos gastos públicos sem contrapartida de qualidade. Para ele, o Estado precisa buscar meios de entregar os mesmos serviços gastando menos.

Como exemplo, ele cita o uso de tecnologia em serviços como segurança pública. "Em vez de contratar mais policiais, por que não investir em câmeras e inteligência artificial? É possível entregar o mesmo com menos custo", argumenta.

O economista também criticou o esvaziamento da agenda de revisão de despesas, inicialmente sob responsabilidade da ministra do Planejamento, Simone Tebet. "Esperava-se um mapeamento criterioso dos gastos — onde cortar, onde melhorar a eficiência — e isso não veio".

Consequências fiscais

Caso o pacote não avance no Congresso, o economista alerta para um cenário de deterioração fiscal, e destaca que a cada mês que passa o governo se afasta mais da meta, afetando a confiança dos investidores e o clima de risco no país, o que pressiona o dólar e pode gerar inflação e desemprego.

Para ele, a única saída real é reorganizar o Estado e encarar de frente a estrutura do gasto público, já que medidas pontuais ou antecipações de receitas, como dividendos da Petrobras, já adotadas em outras gestões, têm consequências graves e são apenas paliativos.

O Palácio do Planalto aposta em articulação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para garantir a tramitação das propostas ainda no segundo semestre. O embate entre Executivo e Congresso será determinante para os rumos fiscais do país em 2025.