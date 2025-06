Produção industrial de PE registra alta de 31,3%, segundo IBGE

A retomada das atividades da refinaria Abreu Lima é apontada como o principal fator que influenciou para o resultado positivo do PIM. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (11) trouxe Pernambuco como principal local do Brasil com avanço na produção industrial na passagem de março para abril. O estado registrou um crescimento de 31,3% no período analisado, sendo a maior taxa da série histórica em termos absolutos e ficando bem acima da média nacional, que registrou avanço de 0,1%.

O economista da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Cézar Andrade, atribui o resultado positivo ao retorno das atividades da Refinaria Abreu e Lima, que estavam paralisadas desde o início do ano para a conclusão das obras de modernização do Trem 1. Não é à toa que nos primeiros três primeiros meses do ano, Pernambuco acumulou uma queda de 28,5% na sua produção industrial, com recuo de 10,1% apenas na passagem de fevereiro para março.

Apesar de contar com outras atividades industriais relevantes, como a indústria naval, as fábricas de veículos automotores e a indústria alimentícia, a produção pernambucana ainda pode ser muito impactada pelas alterações na refinaria, que é a única do estado. “Além do Trem 1, que foi modernizado agora, precisamos ter outros para a nossa produção industrial crescer ainda mais”, disse Andrade, relembrando que já existem negociações para instalar o Trem 2 em Pernambuco.

Com o desempenho positivo no PIM mais recente, o estado também tem boas perspectivas para os meses seguintes. De acordo com a Fiepe, um dos desdobramentos pode ser o reaquecimento da demanda em segmentos industriais importantes para Pernambuco, como os setores de alimentos, químicos e derivados de petróleo.

MOMENTO DE CAUTELA

Porém, a Fiepe destaca que o momento ainda é de bastante cautela, pois a base de comparação estava bastante deprimida e Pernambuco ainda registrou uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período no ano passado.

“A gente ainda atribui essa queda ao setor de derivados de petróleo, que ainda não voltou a sua capacidade total e teve um recuo de 9,6% em relação ao ano passado. O setor de produtos alimentícios também caiu 7,6% em relação ao mesmo período. Estamos em um momento de inflação elevada, com a taxa Selic em 14,75%, o que dificulta a produção”, analisa Andrade.

A boa notícia é que a tendência é de que esse quadro se reverta até o final do ano. “Historicamente, a produção de Pernambuco sempre é melhor no segundo semestre, com a retomada da indústria da cana de açúcar, dentre outras que intensificam a produção nesse período, a gente vê um semestre de recuperação”, aponta Andrade.

BRASIL

O PIM sobre a produção industrial brasileira na passagem de março para abril também registrou avanço na Região Nordeste (7,2%), Goiás (4,6%) e Bahia (0,5%), que também ficaram acima da média nacional (0,1%). São Paulo, o estado que tem o maior parque industrial do país, se destacou com desempenho negativo, registrando queda de 1,7% no período analisado.

Na comparação com abril do ano passado, a variação negativa de 0,3% foi acompanhada por 11 dos 18 locais pesquisados. No acumulado em 12 meses, o avanço de 2,4% do setor industrial foi acompanhado por 12 das 18 localidades, porém, dezesseis apresentaram menor dinamismo.