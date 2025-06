Motta critica novo pacote fiscal de Haddad: "Não será bem aceito"

Presidente da Câmara, Hugo Motta disse ainda que não vai "servir o projeto eleitoral de ninguém". Pacote é opção contra aumento do IOF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou, nesta quarta-feira (11/6), novo pacote fiscal que prevê a tributação de investimentos até então isentos do Imposto de Renda (IR). O pacote é negociado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso Nacional. A medida é uma alternativa ao aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

De acordo com Motta, qualquer solução que traga aumento de impostos, sem o governo apresentar o ponto de vista do corte de gastos, “não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso”.

“Apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha trazer aumento de impostos sem o governo apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista do corte de gastos não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso. Não estou à frente da Presidência da Câmara para servir o projeto eleitoral de ninguém”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados durante encontro com empresários em Brasília (DF).

