Concursados da Eletrobras protestam na Alepe após demissão em massa

Mobilização reivindica apoio ao PL 1791/2019, em trâmite no Senado, que trata do reaproveitamento dos empregados das subsidiárias da Eletrobras

Concursados da Eletrobras desligados em demissão em massa protestaram na Alepe nesta quarta-feira (11) (Foto: Divulgação)

Concursados da Eletrobras desligados em recente demissão em massa ocuparam as galerias do plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta quarta-feira (11) em ato reivindicando o apoio dos deputados estaduais ao Projeto de Lei (PL) 1791/2019, em trâmite no Congresso Federal, que trata do reaproveitamento dos empregados das subsidiárias da antiga estatal.

Dentre os funcionários desligados simultaneamente pela Eletrobras sem justa causa, estariam cerca de 100 pessoas com deficiência, provocando protestos e ações judiciais por todo o país.

Convivendo com uma deficiência motora, o jornalista pernambucano Paulo Pereira relatou que estava afastado devido a um diagnóstico de ansiedade crônica e depressão quando foi demitido sem justa causa, e antes da conclusão da perícia médica do INSS.

Ele trabalhou na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), subsidiária da Eletrobras em Pernambuco, por 14 anos.

“Capacitismo não é só preconceito direto. Está na dúvida constante sobre a nossa capacidade, na ideia de que não somos produtivos o bastante, na exclusão velada, no silêncio que pesa quando um corpo com deficiência ocupa um espaço de trabalho”, afirmou.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Após o desligamento, Pereira teme não conseguir retornar ao mercado de trabalho. “Mesmo com cotas, as barreiras continuam: falta de acessibilidade, resistência de empregadores, sobrecarga psicológica e preconceito disfarçado. Quando somos demitidos, quase nunca conseguimos voltar”, disse.

O PL do Reaproveitamento, como tem sido chamada a proposta de realocação dos desligados pela Eletrobras após a privatização em outras estatais, já foi aprovado pelas comissões da Câmara dos Deputados, e aguarda uma nova relatoria no Senado Federal.

O deputado estadual João Paulo (PT) se manifestou em apoio à reivindicação, e afirmou que iria levar a pauta ao senador Humberto Costa (PT), visando agilizar o andamento do PL em Brasília.

“Em Pernambuco, o Sindicato dos Urbanitários tem sido uma voz firme contra esses abusos. É importante destacar o protagonismo da categoria, que tem mobilizado trabalhadores da Chesf, acionado a Justiça e articulado com parlamentares para garantir o mínimo de respeito aos direitos”, defendeu.

A parlamentar Dani Portela também reconheceu a urgência da aprovação do projeto. “Esse PL seria um ato de justiça por servidores que dedicaram a sua vida inteira ao serviço público e a Chesf. Pessoas que construíram com dedicação e serviço público um dos sistemas elétricos mais robustos do mundo, isso é fruto de trabalho”, declarou.

Os deputados Waldemar Borges (PSB) e Socorro Pimentel (União Brasil) também apoiaram o ato.