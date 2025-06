Instituto de Harmonização Facial é interditado em Boa Viagem após fiscalização sanitária (Divulgação)



O Instituto Priscilla Barros de Harmonização Facial e Corporal, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi interditado na manhã desta terça-feira (10) após uma operação conjunta do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), da Vigilância Sanitária, do Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE) e do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PE). A fiscalização apontou uma série de irregularidades, incluindo a suspeita de exercício ilegal da medicina e condições sanitárias inadequadas.

Durante a ação, o Cremepe esteve representado pelo 1º secretário da entidade e chefe do setor de fiscalização, Carlos Eduardo Cunha. Segundo ele, foram identificados indícios de procedimentos médicos sendo realizados por profissional sem habilitação, além da ausência de estrutura mínima para garantir a segurança dos pacientes. “A clínica sequer possui inscrição regular junto ao Conselho como estabelecimento de atividade médica, o que por si só já caracteriza uma infração grave”, afirmou.

Entre as irregularidades detectadas, destacam-se a falta de licença vigente junto à Vigilância Sanitária e ao CRO-PE, o armazenamento de produtos vencidos e a presença de materiais guardados de forma inadequada, comprometendo a segurança dos atendimentos. Os fiscais também constataram falhas no preenchimento de prontuários médicos, outro fator que contribuiu para a interdição do espaço.

A estrutura física do local também foi alvo de críticas: as paredes do instituto apresentavam revestimentos impróprios para ambientes clínicos, dificultando a higienização adequada e violando normas básicas de biossegurança. De acordo com os órgãos fiscalizadores, a reabertura do Instituto Priscilla Barros dependerá da completa regularização de todas as infrações apontadas no relatório de inspeção.

O documento detalhado da fiscalização será publicado no Portal da Transparência do Cremepe e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que já havia iniciado apurações sobre os serviços prestados pelo instituto. Em 5 de maio, o MPPE realizou uma audiência pública para tratar das denúncias envolvendo a unidade interditada.

A operação conjunta reforça o alerta das entidades sobre o crescimento de clínicas estéticas que oferecem procedimentos invasivos sem respaldo técnico e legal. O Cremepe orienta que a população verifique sempre se o profissional e o estabelecimento possuem registro regular nos respectivos conselhos de classe antes de realizar qualquer procedimento.

A equipe de reportagem tentou contato com a administração do Instituto Priscilla Barros, mas até a publicação não obteve resposta.