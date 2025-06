Um vídeo gravado por um passageiro no voo Recife-Madrid mostrou a aeronave despejando combustível para pousar no aeroporto da capital pernambucana

Falha no voo Recife-Madri vídeo mostra avião despejando combustível enquanto dava voltas no céu. (Foto: Cortesia)

O voo inaugural da Azul Linhas Aéreas ligando Recife a Madri, capital da Espanha, enfrentou problemas técnicos e precisou retornar para o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, após passar duas horas no ar, na noite dessa terça-feira (10). O avião partiu às 19h52 (horário de Brasília) e pousou no aeroporto às 21h49.

Um vídeo, gravado por passageiros e enviado ao Diario de Pernambuco, mostra o momento em que a aeronave começa a despejar combustível no ar, para que pudesse fazer o pouso na capital sem riscos.

m nota, a Azul informou que o voo AD8000, operado pela euroAtlantic, apresentou problemas técnicos e passou por protocolos preventivos para diminuição de peso na aterrissagem.

"O pouso e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança. Os Clientes estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Anac. A Companhia ressalta que não houve declaração de emergência, e que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", informou a companhiaaérea, na nota.