1ª etapa da duplicação da BR-232 vai contemplar São Caetano e Belo Jardim

Ao todo, a duplicação da BR-232 que vai de São Caetano até Serra Talhada tem 264,9km de extensão. (Flávio Japa)

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (6), que a obra de duplicação da BR-232 até o município de Serra Talhada, no Sertão, será dividida em quatro etapas. O primeiro trecho, que está com projeto em desenvolvimento, seguirá de São Caetano até Belo Jardim. O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da unidade de Reciclagem e Metais do complexo industrial do Grupo Moura, em Belo Jardim, no Agreste Central, com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

A duplicação da BR-232 de São Caetano até Serra Talhada tem 264,9 km de extensão e está contemplada no pacote de obras do Novo PAC, do governo federal. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a primeira etapa vai até Belo Jardim e tem o valor estimado em R$ 256 milhões. A licitação da obra será lançada após a conclusão do projeto.



Em seu discurso, a gestora afirmou que a obra de duplicação tem recursos garantidos e irá contribuir para desenvolver a economia da região. “Essa é uma obra muito aguardada, sonhada há muitos anos pelos pernambucanos e fundamental para impulsionar nossa economia. Ações como essa são importantes para o desenvolvimento do Agreste, terra que conta com a coragem e ousadia de quem se reinventa, a exemplo do Grupo Moura. Essa fábrica é um expoente da indústria automotiva. É garantindo estrada de qualidade, mais água e estabilidade jurídica que vamos avançar para gerar mais empregos, atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, declarou a governadora Raquel Lyra.