Minha Casa Minha Vida terá 959 unidades habitacionais para o Nordeste

1.269 casas estão enquadradas na linha de atendimento rural do programa ( Agência Brasil/Tomaz Silva)

O governo federal publicou, no Diário Oficial da União (DOU), a contratação de mais de 1.700 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), nas linhas de atendimento Rural e Entidades. Segundo informações oficiais, a previsão é de que quase 7 mil pessoas, em 15 estados, sejam beneficiadas.

No Nordeste, o montante soma 959 unidades habitacionais distribuídas em estados como Bahia, Sergipe, Ceará e Pernambuco. Para cidades pernambucanas, estão previstas 21 unidades habitacionais em Mirandiba, 21 para Cabrobó (ambas na linha de atendimento Rural); outras 50 devem ser construídas em Venturosa (pelo atendimento Entidades).

Montante



Entre as moradias autorizadas a serem contratadas nesta etapa, 1.269 estão enquadradas na linha de atendimento Rural do Minha Casa, Minha Vida. As casas têm como objetivo atender agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. Desde 2023, foram selecionadas mais de 75 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em todo o país.

Atendimento Rural

NORDESTE



BAHIA (467), assim divididas:

- Cravolândia: 50

- Dário Meira: 50

- Guanambi: 50

- Malhada: 150

- Mansidão: 6

- Mirante: 50

- Paratinga: 50

- Rio de Contas: 61

PARAÍBA (100), assim divididas:



- Conceição: 50

- Prata: 50

PIAUÍ, no município de João Costa: 50

SERGIPE, na cidade de Carira: 50

CEARÁ, na cidade de Santana do Acaraú: 44

PERNAMBUCO (44), assim divididas:



- Mirandiba: 21

- Cabrobó: 21



NORTE



PARÁ (95), assim divididas:

- Augusto Corrêa: 50

- Mojuí dos Campos: 45

TOCANTINS

- Itaguatins: 50

RONDÔNIA

- Governador Jorge Teixeira: 21

SUDESTE



MINAS GERAIS (150), assim divididas:

- Alto Jequitibá: 50

- Carangola: 50

- Vieiras: 50

ESPÍRITO SANTO (102), assim divididas:

- Governador Lindenberg: 52;

- Ibatiba: 16;

- Montanha: 6;

- Nova Venécia: 9;

- Santa Leopoldina: 12;

- Santa Teresa: 7.

SÃO PAULO, no município de Itapeva, 33 unidades.

SUL



PARANÁ, município de Goioxim: 50 moradias.

RIO GRANDE DO SUL, cidade de Canguçu, 33 novas unidades.

ENTIDADES — Na linha de atendimento Entidades, que financia a construção de moradias em áreas urbanas para famílias de baixa renda organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos, 431 moradias foram autorizadas a serem contratadas. Entre 2023 e 2025, foram selecionadas 49,4 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida – Entidades por todo o Brasil.



No Nordeste, 200 unidades habitacionais vão para o Maranhão, em Cururupu (100) e Parnarama (100), 50 para a Bahia, em Irajuba, e 50 para Pernambuco, em Venturosa.



Na Região Norte, o município de Palestina do Pará, no Pará, foi beneficiado com 30 casas, enquanto, no Sul, as cidades de Califórnia, no Paraná, e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, receberão 48 e 53 unidades habitacionais, respectivamente.