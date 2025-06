Haddad diz que reforma administrativa deve começar por supersalários

Para Haddad, o fim dos supersalários e as mudanças na aposentadoria das Forças Armadas deveriam preceder qualquer votação no Congresso

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta segunda-feira (2/6), que a questão do fim dos supersalários e as mudanças na aposentadoria das Forças Armadas do país deveriam “preceder toda e qualquer votação” no Congresso Nacional.

Ao ser questionado se a reforma administrativa é uma prioridade do governo, Haddad se limitou a dizer que a equipe econômica do governo federal encaminhou propostas que abarcam o tema ao Congresso. Veja:

“Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação: que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria”, declarou a jornalistas.

