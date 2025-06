Dólar tem queda de 0,75% e fecha a R$ 5,67

O Ibovespa, o principal índice da B3, encerrou a sessão com baixa de 0,18%

COTAÇÃO DO DÓLAR

Dólar ( Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fecharam em queda nesta segunda-feira (2/6). A moeda americana encerrou o dia registrando baixa de 0,75% frente ao real, cotada a R$ 5,67. O indicador da B3, por sua vez, pouco antes do fechamento apresentava redução de 0,33%. Na reta final, recuperou-se um pouco, terminando a sessão com recuo de 0,18%, aos 136.786 pontos.

No mercado global, o dólar também perdeu força. Às 16h45, o índice DXY, que mede o peso da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas de países desenvolvidos, caía 0,65%, aos 98,67 pontos. Ele também recuava cerca de 1% frente ao peso mexicano e 0,545 em relação ao colombiano.

Neste início de semana, os investidores mantiveram-se atentos a diversas fontes de turbulências tanto no cenário externo como no interno. No primeiro caso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças de novos aumentos de tarifa sobre o aço importado.

