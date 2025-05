Dinheiro vivo: PF identifica "carregador de malas" do Careca do INSS

PF afirma que Rubens Oliveira Costa, sócio do Careca do INSS, movimentava cifras milionárias do esquema e fazia saques altos em espécie

INSS (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Um sócio do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, é apontado pela Polícia Federal (PF) como uma figura central para o transporte de dinheiro do esquema bilionário de fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Rubens Oliveira Costa é descrito no inquérito como “facilitador” e “intermediário” de Antunes (foto em destaque), considerado um dos principais operadores da farra dos descontos indevidos do INSS, revelada pelo Metrópoles.

Segundo a PF, Costa atuava para que os valores desviados no esquema chegassem a seus destinatários finais, além de agir na lavagem de dinheiro para ocultar os recursos de origem ilícita.

Confira a matéria completa no Metrópoles.