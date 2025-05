Mais de 7 mil novas vagas de emprego são criadas em Pernambuco

Pernambuco é o terceiro estado do Nordeste a contratar mais pessoas (Miva FilhoSecom PE)

Em abril, Pernambuco registrou 7.501 novas vagas de emprego com carteira assinada (CLT), segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho (MTE). A capital, Recife, foi a cidade com maior saldo, responsável por quase 70% das vagas do último mês.

O setor de Serviços se destacou, com a abertura de 7.661 empregos, seguido pelo Comércio, com 1.731 vagas, e pela Construção Civil, que gerou 1.640 novas oportunidades. Ainda dentro de serviços, a categoria que abrange a maioria das informação, comunicação, administração e finanças teve, sozinha, saldo de 5.379 novos empregos.

Do número total de vagas, 60% vagas foram preenchidas por mulheres, somando 4.474 postos.

Já no Nordeste, Pernambuco foi o terceiro o estado a gerar mais empregos, depois da Bahia, com 14.353 vagas e do Ceará, com 9.221.

Segundo a Governadora do Estado, Raquel Lyra, esses resultados são "de políticas voltadas para a empregabilidade, a exemplo do Bora Empreender e do Qualifica PE, além de liberação de créditos para microempreendedores por meio de fomento".

Raquel enfatizou ainda que o governo está buscando que mais empresas se estabeleçam em Pernambuco. No acumulado, foram 120.918 empregos formais desde o início do mandato da gestora.

Quanto ao salário médio, os valores permaneceram estáveis em comparação aos meses anteriores, em torno de R$ 1.943,88, considerada remuneração intermediária.