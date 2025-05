Adagro prorroga prazo para atualização do cadastro agropecuário

Prazo foi estendido para o dia 30 de junho (Foto: Divulgação)

O prazo para os produtores rurais realizarem a atualização cadastral dos rebanhos e propriedades foi prorrogado pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) até o dia 30 de junho. Agropecuaristas devem buscar os escritórios da Agência mais próximos, uma vez que a atualização vai permitir o melhor planejamento, defesa e fiscalização das ações direcionadas para o setor, segundo a Adagro.

O novo prazo foi determinado por uma resolução da Adagro e abrange as espécies de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equídeos, aves (comerciais e de subsistência), animais aquáticos, abelhas e demais espécies de interesse para a Defesa Sanitária Animal no Estado de Pernambuco. A Adagro alerta que quem não declarar até 30 de junho terá o cadastro da propriedade bloqueado na Adagro e ficará impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) e de transitar com os animais.

A Portaria Adagro nº 065/2024 instituiu a obrigatoriedade da atualização cadastral dos rebanhos nos meses de maio e novembro, após o Pernambuco receber o reconhecimento nacional de Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, através da Portaria nº 678, de 30/04/2024.

Para a superintende de defesa e inspeção animal da Adagro, Samy Bianchini, “a colaboração do produtor na atualização é fundamental, pois possibilita à defesa sanitária traçar metas e definir prioridades nas ações de prevenção e de vigilância contra doenças, criando as melhores condições de sanidade animal para o agronegócio, para o próprio produtor ”, enfatizou a diretora.

Para realizar a declaração, o produtor pode comparecer pessoalmente aos escritórios da Adagro, nos dias úteis. Outra opção é fazer a atualização on-line, acessando o site do Sistema de Integração Agropecuária, mas neste caso o produtor precisa estar com o cadastro atualizado na Adagro e no Siapec.

Georreferenciamento

A apresentação das coordenadas geográficas da propriedade é um documento importante a ser informado no momento da atualização cadastral. Caso o produtor tenha dúvidas sobre como obtê-lo, deve buscar orientação dos fiscais e assistentes agropecuários nos escritórios da Adagro.

Após o reconhecimento nacional de Estado Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, Pernambuco e a Adagro destaca que segue no cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA).

De acordo com a Gerência Estadual de Sistemas Agropecuários da Adagro, o estado possui 242,4 mil produtores e 203,2 mil propriedades rurais cadastrados no Siapec Os rebanhos com maior número de espécies são os ovinos (3, 77 milhões de animais), caprinos (3, 17 milhões), bovinos (2, 5 milhões de cabeças de gado), equinos (99.357 mil) e suínos (869,7 mil).