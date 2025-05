Gripe aviária: vigilância faz novo ciclo de inspeção em granjas no RS

Ao todo, serão visitadas 255 propriedades que estão em um raio de até 10 quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro (RS)

O Brasil confirmou neste mês o primeiro caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Foi iniciado, neste sábado (24/5), o segundo ciclo de visitas a 255 propriedades que estão em um raio de até dez quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro (RS). O procedimento é realizado pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi-RS).

Nessa sexta-feira (23/5), o órgão finalizou um processo de inspeção aos estabelecimentos que ficam mais próximos à granja comercial que registrou o caso da doença. Ao todo, foram analisadas, pela terceira vez, 19 propriedades que têm a presença de aves e ficam a três quilômetros do foco.

