Pernambuco terá novo centro de distribuição nacional da Shopee

Centro de distribuição da Shopee será na Região Metropolitana do Recife (Foto: Divulgação)

Pernambuco receberá mais um centro de distribuição (CD) nacional. A nova operação é da plataforma de comércio eletrônico Shopee e começa a funcionar hoje em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com expectativa de gerar mil novos postos de trabalho até o final do ano. Segundo a empresa, “a maioria das vagas é para auxiliar de logística”, com outras posições em cargos administrativos de coordenação, supervisão e analistas de várias áreas.

O local é o segundo centro da Shopee no modelo fulfillment, juntando-se à unidade localizada em São Paulo, sendo o 13° CD no Brasil. Pernambuco foi escolhido devido à localização geográfica, além de possuir muitos vendendores da plataforma.

“O estado é um dos principais polos econômicos do Nordeste, tem uma localização geográfica privilegiada e excelente conexão com outras capitais da região, o que facilita a capilaridade das entregas. Além disso, tem uma alta concentração de vendedores ativos na plataforma”, afirmou Rafael Flores, head de Expansão da Shopee, em entrevista ao Diario.

Nesse modelo, segundo a empresa, o CD opera todo o processo, incluindo as etapas de armazenamento, estoque, separação, embalo, transporte e pós-venda, o que deve acelerar as entregas no estado e em todo o Nordeste - terceira região com mais vendedores no sistema e-commerce. A Shopee já mantinha um centro de distribuição no Recife em formato cross-docking.

Assim, o novo centro em Pernambuco armazenará produtos de vendedores brasileiros, os quais atualmente representam 90% das vendas na Shopee. Segundo a empresa, são “mais de três milhões de vendedores brasileiros cadastrados na plataforma, sendo que mais de 90% das vendas vêm de lojistas nacionais”.

Inicialmente, o centro multicategoria focará nos principais produtos comprados na região, que são das categorias de beleza, moda feminina e brinquedos, e atenderá os vendedores de Pernambuco e São Paulo, com objetivo de receber também comerciantes das regiões Sul e Sudeste em breve.

COMPRA

Depois que uma compra é efetuada na plataforma, o produto é embalado e entregue nos pontos de coleta ou recolhido nos espaços dos vendedores. Em seguida, é encaminhar aos centros de distribuição, onde são separados e entregues.

A plataforma está presente em todas as capitais do Nordeste e, recentemente, anunciou a abertura de um novo hub logístico em Juazeiro do Norte, no Ceará. Essa unidade se soma às mais de 30 outras espalhadas pela região.