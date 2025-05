Recife é o principal destino do Nordeste pelo programa Voa Brasil

Voa Brasil oferece passagens aéreas de até R$200 reais para aposentados. Entre todas as regiões do Brasil, Recife é o terceiro destino mais procurado.

Mais de 3 mil reservas de voos pelo programa Voa Brasil têm o Recife como destino. (Sandy James/DP Foto)

O programa Voa Brasil atingiu a marca de 40 mil reservas feitas por beneficiários, de acordo com dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos nesta terça-feira (20). Segundo a pesquisa, o Recife é o principal destino da região Nordeste e o terceiro mais procurado em todo o Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Ao todo, a capital pernambucana já atraiu 3.052 reservas pelo programa, que representam cerca de 8% do número total. Além do Recife, dois outros destinos principais do Voa Brasil no Estado são Petrolina, com 316 reservas até agora, e a ilha de Fernando de Noronha, com 6 reservas.

O Voa Brasil foi criado em julho de 2024 e oferece passagens aéreas de até R$ 200 a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que nunca utilizaram o transporte aéreo ou que estão sem utilizá-lo há pelo menos 12 meses. As passagens são comercializadas exclusivamente pelo site do programa, sem necessidade de cadastro ou pagamento de taxas.

O Ministério de Portos e Aeroportos avalia que a maior movimentação de passageiros, especialmente em rotas com ociosidade, pode gerar um impacto positivo na economia local, aumentando o consumo nas cidades e a geração de empregos em hotéis, restaurantes e outros serviços.

PRINCIPAIS DESTINOS

Ao longo dos últimos 10 meses, os aposentados aproveitaram a iniciativa para viajar principalmente para as regiões Sudeste (42,5%) e Nordeste (40%). A cidade de São Paulo lidera a relação, seguida pelo Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte e Natal. Ao todo, o programa movimentou aeroportos de 84 cidades.

A pesquisa ainda revela que os principais destinos de quem viaja pelo Voa Brasil saindo de Recife são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, respectivamente. As três cidades, na mesma ordem, também são os principais pontos de partidas de quem vem para o Recife por meio do programa.

Abaixo, segue a relação dos principais destinos, saindo e chegando do Recife:



Saindo do Recife:

São Paulo - 1749

Rio de Janeiro - 537

Brasília - 183

Belo Horizonte/Confins - 112

Fortaleza - 73

Campinas - 73

Salvador - 42

São Luís - 40

Belém - 31

Manaus - 22

Porto Alegre - 15

Teresina - 15

Petrolina - 11

Vitória - 8

Aracaju - 5

Mossoró - 2

Natal - 2

Campina Grande - 1

Juazeiro do Norte - 1



Chegando no Recife:

São Paulo - 1856

Rio de Janeiro - 535

Brasília - 186

Belo Horizonte/Confins - 107

Campinas - 85

Fortaleza - 62

Salvador - 40

São Luís - 33

Belém - 30

Manaus - 25

Porto Alegre - 23

Vitória - 18

Goiânia - 15

Teresina - 15

Petrolina - 13

Aracaju - 7

Juazeiro do Norte - 1

Natal - 1

*Com informações da Agência Brasil