Últimos dias para declarar o Imposto de Renda

Aproximadamente 20 milhões de pessoas ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. Prazo para acertar as contas com o fisco termina dia 30 de maio

Deve declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 /Joédson Alves/Agência Brasil

O prazo para declarar o Imposto de Renda encerra às 23h59 do dia 30 de maio deste ano e estima-se que mais da metade dos contribuintes ainda precisam enviar a declaração. De acordo com balanço publicado pela Receita Federal, 21.744.254 declarações foram recebidas até às 13h46 da última sexta-feira (9). Ao todo, a expectativa é de que 46,2 milhões de pessoas declarem o imposto até a data final. Quem não declarar dentro do prazo, pode ficar com o CPF irregular ou declarar sob multa com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% sobre o valor do imposto.



O ideal é que os contribuintes não deixem o acerto de contas com o fisco para a última hora e comecem a organizar a declaração com calma no sistema e-CAC online, no aplicativo da Receita Federal ou através do programa IRPF 2025, que pode ser baixado no site da Receita Federal. Neste ano, todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria e aluguel, acima de R$ 33.888 devem declarar o imposto de renda. Alguns rendimentos isentos não tributáveis como pensão alimentícia, rendimentos da poupança e FGTS também devem ser obrigatoriamente declarados quando excedem o valor de R$ 200 mil. A exigência também vale para quem tem um total de bens acima de R$ 800 mil, mesmo que não tenha o mínimo de rendimentos tributáveis necessários para a declaração.

A contadora Andresa Bernhoeft, que coordena o setor tributário da Bernhoeft, chama atenção de quem tem rendimentos de aplicação financeira ou de lucros e atividades declaradas no exterior que, a partir deste ano, também deve declarar na Receita Federal brasileira. “Esta é a novidade deste ano. Antigamente não era tributado, mas agora já existe um campo no formulário com alíquota única de 15%. Porém, se você pagou imposto no exterior, ele será abatido no Brasil”, destaca.

Ela também dá a dica de usar o programa IRPF 2025 para quem vai fazer uma declaração mais volumosa, além de prestar atenção nas declarações pré-preenchidas. “O formulário pré-preenchido vale para todo mundo, mas pode faltar muitas informações especialmente para quem tem muita movimentação financeira. A Receita Federal usa informações extraídas de outras declarações para fazer um pré-preenchimento que pode ajudar bastante quem tem uma declaração mais simples, mas ainda assim não existe um formulário 100% preenchido. Por isso, é importante revisá-lo e completar a declaração”, recomenda.

O alerta serve para evitar divergências entre os detalhes fornecidos pelo contribuinte e a base de dados da Receita Federal. Se houver alguma diferença entre essas informações, o contribuinte pode cair na malha fina e ficar com o CPF irregular, sofrendo algumas implicações negativas a partir disso, como não receber a restituição, ficar impedido de assumir cargos em concursos públicos, não conseguir fazer empréstimo, financiamento ou tirar passaporte, entre outros. As consequências permanecem até que o contribuinte pague uma multa - que pode chegar até 75% do imposto devido - e a sua situação tributária seja regularizada.



*Com informações da Agência Brasil