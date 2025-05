As novas suspeitas de gripe aviária são no Rio Grande do Sul e em Tocantins. Amostras estão em análise laboratorial

Ministério da Agricultura investiga novas suspeitas de gripe aviária /Foto: Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, neste domingo (18/5), que investiga duas novas suspeitas de foco de gripe aviária (H5N1) no Brasil. Os casos em análise estão no Rio Grande do Sul e em Tocantins.

Uma das apurações é de uma propriedade de subsistência que fica no raio de 3 km da granja comercial em Montenegro (RS), onde surgiu o primeiro foco da doença em aves no país.

1 / 2 2 / 2 < >

A notícia do primeiro caso de gripe aviária no Brasil foi divulgada pelo Mapa na sexta-feira (16/5). Também foi identificado um foco de gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul (RS), também na Região Metropolitana de Porto Alegre. Lá, houve a morte repentina de 38 cisnes e patos, e o local acabou fechado para visitação.

Confira a reportagem completa no portal Metrópoles.