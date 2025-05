OnCorp vai ampliar oferta de gás natural no Nordeste por Suape

Funcionamento da embarcação vai aumentar o padrão de Suape como hub de combustível e gás na região Nordeste/Foto: Divulgação

A empresa OnCorp formalizou contrato com uma multinacional para o afretamento de uma Unidade Flutuante de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (FSRU). A embarcação vai ampliar a capacidade e a oferta de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Nordeste pelo Complexo Industrial Portuário de Suape. A assinatura foi realizada na última quinta-feira (15), em Nova York, com a participação da governadora do estado, Raquel Lyra, e do presidente da OnCorp, João Mattos, durante missão internacional da comitiva pernambucana.

A embarcação possui uma maior capacidade de armazenamento e amplia a oferta de gás natural no Nordeste, contribuindo para a diversificação de fornecedores e promovendo maior competitividade nos preços de GNL.

Com o investimento de cerca de R$ 2 bilhões e previsão de geração de 240 empregos, as obras que vão permitir o funcionamento da unidade já foram iniciadas. A previsão é de que o equipamento seja finalizado no final de 2026.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou que esse empreendimento fortalecerá o estado como polo energético do Nordeste. “A assinatura deste contrato é um passo histórico para a consolidação de Pernambuco como polo energético do Nordeste. O Terminal de Suape será um diferencial estratégico na matriz energética do Brasil, e a parceria da OnCorp, junto com a Shell, é a prova de que estamos prontos para receber grandes investimentos e gerar desenvolvimento sustentável para o nosso povo”.

1 / 2 2 / 2 < >

De acordo com o governo do estado, a formalização do contrato representa um marco para o Porto de Suape, pois garante que a unidade flutuante entre em operação, permitindo o recebimento e a conversão do GNL para comercialização.

Além disso, a parceria entre a OnCorp e a empresa multinacional especializada em plataformas marítimas garante maior robustez técnica e reforça o papel de Suape como o primeiro terminal multiusuário de GNL do Brasil.

O diretor de desenvolvimento e gestão portuária de Suape, Rinaldo Lira, explica que o FSRU é um navio de regaseificação e funciona como um navio tanque, se aquecendo com a água do mar e vaporizando o GNL. “O gás vaporizado se torna bem mais fácil de ser transportado por duto ou caminhão para abastecer a indústria termoelétrica”, afirma. De acordo com ele, isso aumentará o padrão de Suape como hub de combustível e gás na região Nordeste.

O diretor-presidente da OnCorp, João Guilherme Mattos, reforça a importância da conquista. “Este acordo é resultado de um trabalho técnico rigoroso e de uma articulação estratégica com nossos usuários que vêm sendo construída no último ano. A FSRU contratada terá uma capacidade de armazenamento superior ao previsto inicialmente, o que amplia a eficiência do terminal e contribui para o aumento da oferta de gás natural no Nordeste. Este equipamento servirá para estimular a modicidade tarifária, fomentando a atração de novos investimentos industriais para Pernambuco”, afirmou Mattos.

Com a divisão da capacidade entre dois grandes grupos internacionais, o projeto o Terminal de Regaseificação de Suape é uma das apostas para a diversificação da matriz energética do Nordeste.

Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti; o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho; a presidente da divisão de gás natural da Shell Américas, Jill Davies; e o diretor da OnCorp, João Mattos.