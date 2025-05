Complexo de Suape lança chamada pública de inovação aberta

/Foto: Divulgação

O Complexo de Suape abriu, nesta terça-feira (22), uma chamada pública de inovação para empresas, startups e entusiastas da tecnologia de todo o país se inscreverem e propor soluções inovadoras, com foco em resultados concretos para a gestão pública e para o desenvolvimento do setor portuário. O edital estará disponível ao público para inscrição no site de Suape a partir desta quarta-feira (23).





O evento foi realizado no estande do Porto de Suape, durante o primeiro dia da 29ª Intermodal South America. O certame é o primeiro no setor portuário no Brasil que acontece na modalidade contrato público para solução inovadora (CPSI).





Ainda no estande high tech da estatal portuária, o diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto; e a diretora de Inovação e Transformação Digital, Adriana Martin, assinaram um contrato de exploração comercial do Port Management Information System (PMIS), sistema próprio de gestão das operações portuárias desenvolvido em parceria da estatal com o Centro de Estudos Avançados do Recife (Cesar), para aprimorar a eficiência operacional do tráfego marítimo e alavancar a transformação digital no porto . O PMIS será ofertado a outros complexos portuários em operação no país.





“Suape é um porto robusto que pede por times dedicados que trabalhem soluções inovadoras para a otimização dos processos. O lançamento desses dois produtos é mais uma demonstração em que estamos inseridos no contexto da inovação, transformação digital e de modernização, ofertando ao mercado excelência operacional e ganho de eficiência”, ressalta Armando Monteiro Bisneto.





INTEGRAÇÃO





O primeiro dia da participação de Suape contou com a 2ª Assembleia Ordinária da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias (Abeph), que aconteceu no estande da estatal, com representantes de 15 portos públicos do país. Os integrantes versaram sobre o Projeto de Lei 733/2025, que está tramitando no legislativo federal e que dispõe sobre a exploração dos portos e as atividades do setor em geral.





CONEXÕES





No início da noite, o titular da estatal portuária pernambucana recepcionou a ministra de Portos e Aeroportos em exercício, Mariana Pescatori, além de representantes de empresas do setor de energias renováveis, entre outros players com interesse em investir no complexo industrial pernambucano. A diretoria do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), localizado em Suape, também marcou presença no estande.





Nesta quarta (24), penúltimo dia da Intermodal South America, o estande terá reuniões estratégicas com líderes do segmento de logística portuária. No espaço de Suape, na Rua G, o visitante é convidado a ter uma experiência imersiva, em viagem virtual com óculos 3D às instalações do sexto porto público mais movimentado do Brasil.





“A Intermodal é um evento de grande importância para a cadeia produtiva nacional e, sobretudo, para Pernambuco. Trata-se de um espaço fundamental para apresentarmos os potenciais do estado e construirmos novas pontes, atraindo investimentos. Vale pontuar que foi na Intermodal de 2024 que abrimos o canal de diálogo com o setor de produção de grãos do Centro-Oeste. Firmamos parceria com a Agência de Desenvolvimento de Goiás para incentivar o escoamento da produção do agronegócio daquela região por Suape”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti.