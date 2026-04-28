Nova unidade para idosos foca na preservação da capacidade funcional

Os pacientes contam com acompanhamento das atividades físicas e sessões de fisioterapia (Divulgação)

Com o envelhecimento da população brasileira, um dos problemas recorrentes é a necessidade de internação hospitalar. Estima-se que 10,2% dos idosos foram hospitalizados uma ou mais vezes, gerando um importante alerta: a perda da capacidade funcional, declínio cognitivo e outras consequências. Idealizado para evitar tais impactos, um serviço exclusivo está sendo lançado, no Recife.



A nova área do Hospital Jayme da Fonte é uma extensão do serviço de alta complexidade hospitalar, vinculado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com leitos modernos e monitoração contínua do paciente. A sua equipe multidisciplinar, com médicos especialistas e enfermeiros, atua em conjunto com fisioterapeutas e fonoaudiólogos para minimizar possíveis perdas da capacidade funcional.



Toda infraestrutura foi projetada dentro dos mais modernos parâmetros, voltados à adaptabilidade e acessibilidade, como os leitos, que foram desenvolvidos ergonomicamente para oferecer conforto e segurança. Os pacientes ainda contam com uma área privativa para caminhadas e recebem, cotidianamente, acompanhamento para a realização de atividades físicas e sessões de fisioterapia adequadas à sua condição.



“O nosso cuidado é focado na singularidade do paciente, respeitando o histórico clínico, emocional e social, de acordo com os mais atuais parâmetros médicos”, diz o geriatra Sergio Murilo, coordenador do serviço, destacando que, na internação hospitalar em idosos, a atuação preventiva da equipe multidisciplinar é fundamental para garantir a independência do idoso.

Como parte importante desse momento, a área para internação dispõe de acesso à luz solar, integrada à natureza, com um projeto especial de paisagismo. A unidade também conta com um ambiente para convivência (solarium) e espaço ecumênico, para momentos de reflexão. “Em situações de fragilidade, é essencial que tenhamos um ambiente acolhedor, promovendo conforto emocional”, finaliza o médico.Considerado um dos mais modernos centros hospitalares do estado, oocupa mais de 20 mil metros quadrados, em um edifício principal, no bairro das Graças. Nele, encontram-se apartamentos, suítes, enfermarias, UTIs completas – incluindo uma cardiológica – e um dos mais bem equipados centros cirúrgicos de Pernambuco.O hospital também oferece serviços de diagnóstico por imagem, com exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia.