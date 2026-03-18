Bactéria presente em 60% da população é principal causa da gastrite crônica

O investimento em saneamento básico acessível à toda população é uma das principais formas de prevenção

O seu tratamento é feito através da ação conjunta de antibióticos e medicações para diminuir a secreção ácida do estômago (Marina Torres/DP Foto)

“No Brasil, temos cerca de 60% da população infectada pela H. pylori, reflexo direto da nossa deficiência na área de saneamento básico”, declara Roberto Magalhães, médico gastroenterologista do Hospital Jayme da Fonte.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam: No país, 32 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável e mais de 90 milhões vivem sem coleta e tratamento de esgoto.

A infecção pela Helicobacter pylori ocorre, principalmente, pela ingestão de água e alimentos contaminados. Apesar de geralmente assintomática, alguns estudos sugerem que a bactéria pode causar sensação de indigestão, com dor ou queimação na parte superior do abdômen, estufamento e náuseas.

Sua presença no organismo humano está fortemente associada ao desenvolvimento de úlceras gástricas e até linfoma e câncer gástrico, sendo a principal causa da gastrite crônica ativa. Desde 1994, a H. pylori é classificada como carcinógeno pela Organização Mundial de Saúde.

Devido a sua natureza silenciosa, muitas vezes a detecção só ocorre quando há suspeita de gastrite ou úlceras, fazendo-se necessário realizar uma endoscopia com biópsia e teste da urease – enzima produzida pela bactéria – ou pesquisa de fezes para identificá-la.

O tratamento da H. pylori é feito através do uso de antibióticos em conjunto com medicações para diminuir a secreção ácida do estômago. Mas nem todos os casos possuem indicação médica para sua realização.

Atualmente, o intervenção só é iniciada quando há presença da bactéria na úlcera duodenal ou gástrica, gastrite severa, histórico de câncer gástrico em parente de primeiro grau, dispepsia, linfoma gástrico ou metaplasia intestinal. Sendo a prevenção o melhor remédio.

Para evitar o contágio, é preciso consumir apenas água devidamente tratada, lavar as mãos frequentemente, principalmente antes das refeições, e higienizar os alimentos antes do consumo.

Roberto Magalhães finaliza: “O saneamento básico é essencial para a prevenção da contaminação pela bactéria. Sendo necessário uma ampla oferta de tratamento de esgoto e água à população, para redução da sua prevalência nos habitantes de regiões onde as condições sanitárias são deficitárias”.

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana, contando com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas. A unidade também possui um centro de diagnóstico por imagem, urgência e emergência 24h e consultas ambulatoriais.

