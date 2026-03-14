Recife sedia o Sobed Days 2026, encontro anual de endoscopistas

O evento chega para promover a troca de conhecimentos e experiências na área da endoscopia do aparelho digestivo

A última edição ocorreu na cidade de Campinas, em São Paulo (Divulgação/Sobed)

Nos dias 9 a 11 de abril, Recife será palco do Sobed Days 2026, encontro anual organizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia e Endoscopia Digestiva (Sobed), pensado para atender aos profissionais de saúde apaixonados por endoscopia digestiva.

O evento ocorrerá das 8h às 18h, no Recife Expo Center, no bairro de São José. Essa é a primeira vez que o congresso será realizado na capital pernambucana.

Segundo Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, médico e presidente da Sobed, trazer o evento para Pernambuco reforça o compromisso da organização em ampliar o acesso à educação médica fora do eixo Sul-Sudeste.

“O Nordeste possui serviços de referência e profissionais altamente qualificados em endoscopia digestiva, o que contribui para uma programação científica forte e para uma troca de experiências ainda mais rica”, comenta Guimarães.

A programação do Sobed Days 2026 inclui discussões científicas, apresentações de pesquisas inéditas, mesas-redondas, palestras com especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente, transmissões de casos ao vivo diretamente do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e um curso Hands on.



Com a proposta de oferecer um ambiente dinâmico de aprendizado, os participantes do evento poderão aprofundar seus conhecimentos e acompanhar de perto as principais novidades da área. Para isso, o encontro foi estruturado contemplando diferentes níveis de experiência, o que permite a participação de médicos, anestesistas, enfermeiros, estudantes e demais profissionais de saúde.



“A endoscopia digestiva é um campo altamente especializado, que envolve diagnóstico, prevenção e tratamento de diversas doenças do aparelho digestivo. Um congresso dedicado à área permite o aprofundamento em temas específicos, discussão de casos complexos e apresentação de novas tecnologias, contribuindo diretamente para a melhoria na qualidade da assistência prestada”, afirma Guimarães.

As inscrições para o Sobed Days 2026 podem ser realizadas presencialmente, no dia do evento, ou online, com um valor promocional disponível até o dia 30 de março. Para participar do curso Hands on, os interessados devem se inscrever antecipadamente devido ao número limitado de vagas.

SERVIÇO

Sobed Days 2026

Data: 9 a 11 de abril

Horário: 8h às 18h

Local: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 446

Inscrições: https://sobeddays.com.br/sobed2026

