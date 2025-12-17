Rede D’Or conquista título de empresa de saúde mais confiável

Resultado foi divulgado na revista Newsweek e reconheceu a força da companhia em diversos âmbitos

O Hospital Memorial Star, localizado na área central do Recife, em Pernambuco, faz parte da Rede D'Or (Divulgação/Rede D'Or)

Qualidade assistencial, valorização de pessoas e governança sólida. Essa união foi responsável por garantir à Rede D’Or o título de empresa mais confiável do Brasil no ranking global World’s Most Trustworthy Companies 2025, da revista Newsweek.

A pesquisa, considerada uma das mais importantes do mundo corporativo, ouviu 65 mil pessoas em 20 países, somando 200 mil avaliações e meio milhão de menções analisadas nas redes sociais e na internet.

O estudo é baseado na confiança de consumidores/pacientes, colaboradores e investidores. Isso reforça o reconhecimento de uma marca que se destaca pela credibilidade, excelência técnica e compromisso com o cuidado.

Durante a pesquisa, ficou claro que, na percepção dos pacientes/consumidores, a Rede D’Or se diferencia pela excelência no atendimento, pela segurança dos processos clínicos e pela clareza na comunicação. Para os colaboradores, os pontos positivos são a cultura que valoriza oportunidades reais de crescimento, o reconhecimento profissional e o propósito compartilhado.

Na percepção dos investidores, a empresa está consolidada como a mais confiável do setor de saúde por sua governança sólida, sustentabilidade das práticas e visão de longo prazo.

Para o CEO de Hospitais da Rede D’Or São Luiz, Rodrigo Gavina, a liderança na categoria Health Care & Life Sciences é o resultado da confiança e do esforço de todos os funcionários.

“Ser uma empresa confiável significa cuidar de forma responsável em todas as frentes: pacientes, médicos, colaboradores e investidores. A confiança é o que conecta tudo isso”, afirmou.

A companhia também está entre as empresas brasileiras com maior número de hospitais listados no ranking World’s Best Hospitals, também da Newsweek. Ao todo, são 28 hospitais, representando um quarto das instituições brasileiras presentes na lista.

O título reforça a liderança da Rede D’Or e a consistência construída com base em qualidade, transparência e responsabilidade em cada relação ao longo das últimas décadas. Mais do que um prêmio, o reconhecimento da Newsweek reafirma o compromisso da Rede D’Or com a excelência em saúde.

Neste ano, a Rede D’Or foi eleita a melhor empresa de serviços médicos pelo ranking Valor 1000, premiação organizada anualmente pelo jornal Valor Econômico, e teve seus hospitais entre os mais amados de São Paulo e do Rio de Janeiro, em votação promovida pela revista Veja.

Na capital paulista, a marca São Luiz conquistou o 1º lugar do ranking, e o Hospital Vila Nova Star ficou em 3º lugar. No Rio de Janeiro, o Barra D’Or, o Copa D’Or e o Quinta D’Or foram escolhidos pelos cariocas como as unidades de saúde mais queridas da cidade.