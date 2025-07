Câncer de intestino: veja sintomas da doença que causou morte de Preta Gil

Morre, aos 50 anos, a cantora Preta Gil (Reprodução/Instagram)

A morte da cantora, apresentadora e empresária Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, trouxe novamente à tona a importância da conscientização sobre o câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal ou de cólon.

A artista lutava contra a doença desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um tumor do tipo adenocarcinoma na parte final do intestino.

Filha do músico e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, Preta estava nos Estados Unidos, onde se submetia a tratamentos experimentais contra o tumor.

O caso reforça o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e do conhecimento dos sintomas dessa doença, que é uma das mais comuns entre os tipos de câncer no Brasil.

Sinais do câncer de intestino

O câncer colorretal inclui os tumores que se desenvolvem no cólon (porção do intestino grosso), no reto (parte final do intestino) e no ânus. A doença tem tratamento e, quando diagnosticada precocemente, apresenta boas chances de cura.

Os sinais e sintomas mais comuns são:

Presença de sangue nas fezes;

Dor e cólica abdominal frequente com mais de 30 dias de duração;

Alteração no ritmo intestinal de início recente - quando um indivíduo que tinha o funcionamento intestinal normal passa a ter diarreia ou constipação;

Emagrecimento rápido e não intencional;

Anemia, cansaço e fraqueza.



O câncer de intestino pode ser identificado em estágios iniciais. A maioria dos tumores se origina a partir de lesões benignas, conhecidas como pólipos adenomatosos, que levam de 10 a 15 anos para evoluir, permitindo um longo período pré-clínico detectável.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Diagnóstico e rastreamento

O câncer de intestino é o único que pode ser prevenido ao se localizar um pólipo adenomatoso e retirá-lo em colonoscopia, evitando que vire uma lesão cancerosa.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), Sérgio Eduardo Alonso Araújo, há um número crescente de evidências, na literatura médica, apontando para o aumento significativo de casos de câncer de intestino entre pessoas com menos de 50 anos. A mortalidade nessa faixa etária também tem apresentado elevação.

"Assim, diversas sociedades no mundo passaram a recomendar os exames diagnósticos mais cedo, aos 45 anos, o que passamos a adotar e a fazer o alerta”, explicou.

A mudança no protocolo de rastreamento, que antes começava aos 50 anos, foi oficializada neste ano. Segundo dados da Fundação do Câncer, a projeção é de que os casos de câncer colorretal cresçam 21% até 2040.

Prevenção

Como ocorre com diversas doenças crônicas não transmissíveis, a prevenção do câncer colorretal está diretamente ligada à adoção de hábitos de vida saudáveis.

As principais orientações para prevenir o câncer colorretal são: