Planeta parecido com a Terra e com chances de ser habitável é descoberto por cientistas (Divulgação/Nasa)

Em um estudo publicado na última terça-feira (27) na revista Astrophysical Journal Letters, astrônomos identificaram um possível planeta rochoso com tamanho muito semelhante ao da Terra. Batizado de HD 137010 b, o candidato a planeta está a cerca de 146 anos-luz da Terra, na Via Láctea.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland (UniSQ), em parceria com cientistas das universidades de Harvard e Oxford, a partir da reanálise de dados coletados em 2017 pela missão K2, fase estendida do Telescópio Espacial Kepler, da Nasa.

De acordo com informações do portal G1, o HD 137010 b tem cerca de 6% a mais de tamanho que a Terra e completa uma órbita ao redor de sua estrela em aproximadamente 355 dias, período muito próximo ao terrestre. Ele gira em torno de uma estrela semelhante ao nosso Sol, embora mais fria e menos luminosa, a uma distância comparável a de Marte no caso do Sistema Solar. Isso levou os pesquisadores a descreverem o planeta como um “ponto de encontro entre a Terra e Marte”.

Essa posição coloca o possível planeta na borda externa da zona habitável, região onde, em teoria, a água poderia existir em estado líquido na superfície, caso o planeta possua uma atmosfera adequada.

Apesar do potencial, os cientistas alertam que o cenário térmico não é dos mais favoráveis. Estimativas indicam que a temperatura máxima da superfície pode chegar a cerca de -68 °C, valor ainda mais baixo que a média de Marte, que gira em torno de -65 °C. Isso ocorre porque o planeta recebe menos de um terço da energia que a Terra recebe do Sol.

O HD 137010 b ainda é classificado como planeta candidato, já que foi observado apenas uma vez transitando em frente à sua estrela. Para que sua existência seja confirmada, serão necessárias novas observações. Caso isso aconteça, ele poderá se tornar um dos planetas mais semelhantes à Terra já identificados orbitando uma estrela do tipo solar próxima e suficientemente brilhante para estudos mais detalhados.